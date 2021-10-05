Вандал, обидевший северсталевский талисман, пойман и наказан

Обидчик северсталевского талисмана рысенка Севы оштрафован. Об очередном выходке вандала против любимчика Севы писала "Комсомолка". Стали известны подробности произошедшего.

Вандал был задержан охранниками Ледового дворца. 2 октября его отследили по камерам наблюдения. Едва мужчина, дергая Севу за лапу, оторвал ее, охранники нажали тревожную кнопку и вышли на улицу. Пьяный мужчина даже не убегал, охранники его задержали и передали наряду Росгвардии.

Мужчина был пьян, так что за появление в общественном месте в нетрезвом виде он был оштрафован на 750 рублей. Скорей всего, ему придется оплатить очередной ремонт Севы. Пока рысенка демонтировали и отправили на реставрацию.

За первый случай вандализма в июле - молодой человек вырвал лапу Севы вместе с клюшкой - мужчина получил 10 суток административного ареста и 40 тысяч рублей на ремонт талисмана.