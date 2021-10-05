Вологодская прокуратура довела дело с разработчиками схемы обращения с отходами до суда

Прокуратура Вологодской области довела до суда разработчика территориальной схемы и региональной программы обращения с отходами.

Уголовное дело было возбуждено в отношении руководителя московской некоммерческой организации. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратурой области был наложен арест на имущество обвиняемой на сумму свыше 12 млн рублей.

Фирма работала по заявке областного департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования. Договор с ней был заключен по результатам конкурса.

Руководитель сумела выиграть контракт на 12 млн рублей благодаря тому, что ею были представлены копии трудовых книжек 12 квалифицированных специалистов. Между тем руководитель заключила договор субподряда с другой организаций, эти специалисты не были задействованы. О своих действиях она не предупредила заказчика.

То есть схема и программа были сделаны, но с нарушениями. Но представители департамента ТЭК и ТР области подписали акты приемки выполненных работ, исполнителю из бюджета было выплачено 11 млн. 900 тыс. рублей.

По мнению прокуратуры Вологодской области, чиновники о мошенничестве не знали.