Парковку в центре Вологды запретят на участке улицы Лермонтова

В Вологде с 1 ноября отменят парковку на участке улице Лермонтова после поворота к реке с улицы Ленина. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Вологды: "Парковка будет запрещена на участке по нечетной стороне улицы Лермонтова от ул. Ленина и вдоль дома №15, до поворота у реки Золотухи".

Решение вызвало проблемой при повороте с улицы Ленина: припаркованные на Лермонтова машины сужают проезжую часть, занимая почти целую полосу. Транспорт, поворачивая с улицы Ленина направо, на улицу Лермонтова, должен вставать в крайний правый ряд. Но он занят припаркованными машинами. Так что автомобилисты вынуждены нарушать ПДД, продолжая движение по левой полосе, выполняя маневр на пешеходном переходе.

"В итоге ежедневно по многу раз возникают конфликтные точки и предаварийные ситуации. Совместно с ГИБДД принято решение о запрете парковки вдоль дома № 15 по ул. Лермонтова. Он начнет действовать с 1 ноября 2021 года", - сообщил начальник Департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Решение об изменении схемы движения принято на проектном комитете «Вологда - снижение безопасности на улично–дорожной сети» и поддержано городской ГИБДД.

Напомним, в 2022 году будет внедрена новая схема дорожного движения в центре города при съезде Октябрьского моста. Схема предусматривает съезд с Октябрьского моста для частного транспорта только направо и движение вокруг аллеи по проспекту Победы в обратном направлении. Налево с моста будет поворачивать только общественный транспорт. Также будет установлено несколько новых светофоров.