В Вологодской области сгорел катер вместе с верандой, которая использовалась как гараж

В веранде от огня пострадал катер

В Череповце сгорел катер. Пожар произошел в 11 часу вечера 4 октября в Индустриальном районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, пожарным поступил сигнал 4 октября в 22.56: пожар начался на каркасно-щитовой веранде, что на улице Металлистов.

Выгорело помещение площадью 60 квадратных метров. В веранде находился катер, который сильно поврежден огнем. У него сгорел тент, внешняя пластиковая отделка, лакокрасочное покрытие, кожаная отделка сидений.

Однопалубный катер Crownline принадлежит мужчине 48 лет, он хранился на веранде, собственник ее устанавливается. Причина пожара пока не определена. На место выезжали 6 единиц техники.