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Общество5 октября 2021 10:51

В Вологде на пл. Революции установят 35 камер с системой распознавания лиц

Видимо, оппозиционеров станет проще выслеживать и задерживать
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде администрация города собирается установить 35 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц на площади Революции. Разрешение получаемой картинки будет на менее 2688×1520. На эти цели потратят 10,5 млн рублей из областного бюджета. Аукцион на монтаж системы объявила «Служба городского хозяйства» на сайте Госзакупок в конце сентября. Об этом сообщил GorodVo.

Установку камер и всего оборудования должны закончить к 9 декабря. Теперь не будет тайной, кто гулял у новогодней елки, а кто крал с нее шары. Функция распознавания лиц также позволит распознавать участников несанкционированных акций, которые проходят под окнами у мэра города.