В Вологде пьяный таксист устроил ДТП из 6 машин

Фото: Областной УГИБДД

В Вологде 4 октября в 13:30 произошло ДТП на перекрестке Конева и Воркутинской. Таксист инициировал аварию с 6 машинами, стоявшими на светофоре. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, 60-летний водитель врезался в автомобили - он был пьян. Владельцы покореженных машин понесли серьезный материальный ущерб. Физически пострадал лишь виновник аварии.

По данным ГИБДД, это уже второе происшествие с пьяным водителем за прошедшие полмесяца. Обе аварии произошли днем, пострадали законопослушные вологжане. Правоохранители просят сообщать о нетрезвых водителях по телефонам 76-50-50, 76-50-55, 76-30-40, 76-30-14, 02 или 112. Так вы сможете помочь предотвратить трагедию.