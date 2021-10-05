В Череповце преображается парк КиО: высадят лабиринт из туй и еще 1500 растений

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В Череповце до середины октября продолжатся садовые работы в парке КиО. Специалисты высадят 1500 деревьев и кустарников, в том числе редкие краснолистные клены, лабиринт из туй, 5 видов барбариса... Будет построено 2 беседки на берегу пруда, выкладываются дорожки из брусчатки. Все коммуникации уже проложили. Об этом сообщил мэр города в соцсети.

К началу ноября закончат I этап реконструкции. Соляной сад продолжат преображать на следующий год. Вадим Германов видит там аттракционы, детские и спортивные площадки, и даже арт-объект "NaCl", но примет и другие интересные идеи от череповчан.

Руководитель проекта „Народная роща“ Андрей Гуляев с любовью рассказал о растениях в саду: «Барбарис прекрасен поздней осенью, когда переходит из зеленого цвета в красный. Его высадят в центральном кругу. В парке будет много спирей, кизильник. Все посадки зонально поделены. Есть аллея старых и новых берез. Новые очень интересные: у них все ветви растут вниз. Есть шикарная сиреневая аллея, яблоневая. Мы сохранили все яблони и подсаживаем новые, декоративные. Будут здесь каштаны, золотистые туи, сизые ели, желтая акация, горные сосны. Будет много необычных декоративных растений, нестандартных для города, например девичий виноград. Растения привезены из питомников со всей страны, есть и вологодские».