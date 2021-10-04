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Происшествия4 октября 2021 22:33

Магнит для вандалов сработал: рысенок Сева вновь остался без лапы в Череповце

Первое нападение на маскота произошло в августе, второе - в октябре
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце хоккейный маскот в начале октября вновь пострадал от действий вандалов. Преступников выслеживает полиция. Поиски вандалов уже стали своеобразным спортом для череповчан.

Напомним, рысенок Сева стоит у Ледового дворца и держит в правой лапе хоккейную клюшку - на нее-то постоянно и покушаются нетрезвые хулиганы, отбирая имущество вместе с конечностью.

Первое нападение произошло в августе: навстречу злоумышленникам вышел охранник. За вандализм череповчанин провел 10 суток под арестом. После этого рысенка отправили на лечение за 40 тысяч рублей - в отремонтированном виде талисман смог выстоять лишь месяц. На него покусились снова. К счастью, вокруг установлены камеры видеонаблюдения, поэтому вычислить преступников остается лишь делом времени.