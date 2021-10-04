В Вологде прошла универсальная ярмарка «Дары осени»

Фото: администрация города Вологды

В Вологде 2 октября на площади Революции прошла универсальная ярмарка «Дары осени» - мероприятие посетили более 3 тысяч человек. Вологжане активно покупали сезонные овощи и фрукты, саженцы и другие натуральные продукты. Товарооборот составил 1,75 млн рублей. В ярмарке принял участие 61 предприниматель, всего из 4 регионов: Вологодской, Ярославской, Костромской и Тульской областей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: администрация города Вологды

40 торговцев представили съестное: рыбу, колбасу, ягоды, овощи и фрукты, мед, выпечку, сладости и масло. 16 ремесленников продавали сувениры ручной работы из дерева, глины, льна, а также валяную обувь, украшения для волос, половики и другое. 5 предпринимателей привезли вологжанам на выбор садовый инструмент и саженцы. Наиболее продаваемыми стали ягоды, рыба и мясо.

В Вологде ежегодно проходит сельскохозяйственная ярмарка - весной и осенью. Организатором выступает Центр содействия развитию предпринимательства и туризма города. Вологжане могут сделать запас сезонных продуктов на зиму, а фермеры и предприниматели - реализовать свои товары на общегородской площадке.