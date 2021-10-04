Кровельщик, который сжег ликеро-водочный завод в Вологде, заплатит 22 млн рублей

В Вологде осудили 29-летнего кровельщика. Мужчина устроил пожар на ликеро-водочном заводе «Русский Север» в августе прошлого года - в здании находились сотни тонн спирта. Пресс-служба судов Вологодской области сообщила, что завод заключил контракт с ООО «Профтехнология», а компания в свою очередь наняла вологжанина для ремонта мягкой кровли промышленного здания.

Мастер нагревал газовой горелкой фрагменты кровельного материала и приклеивал их в места деформации кровли. В суде заявили, что работник таким образом нарушил пункт 384 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме»: использование агрегатов для наплавления рулонных материалов с утолщенным слоем допускается при устройстве кровель только по железобетонным плитам и покрытиям с применением негорючего утеплителя.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Вологжанин проявил преступную небрежность в виде неоднократного укладывания газовой горелки во включенном состоянии пламенем вверх на фальцевое покрытие крыши. Горелка скатывалась по покрытию, оно нагревалось и в итоге вспыхнуло. Подсудимый признал свою вину, но не согласился с суммой ущерба.

Потерпевшие требовали взыскать 53 250 300 рублей в счет возмещения ущерба, а наказание - на усмотрение суда. Эксперт же заключил, что ущерб составил лишь 22 262 740 рублей 14 копеек. Из этой суммы исключили стоимость имущества на 3646 рублей 93 копеек, т.к. истец не представил на него документы.

В результате этой истории кровельщику назначили 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. В пользу «Русский Север» с него взыщут 22 259 093 рубля 21 копейку.