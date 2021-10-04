Губернатор Вологодской области стал паровозом для Елены Цунаевой в Госдуму

Фото со страницы губернатора

Губернатор Вологодской области отказался от мандата депутата Государственной думы. Олег Кувшинников получил мандат по списку партии "Единая Россия" - он перешел ему от губернатора Новгородской области Андрея Никитина. В результате, в Госдуму прошел третий номер в региональной группе №41 - член Общественной палаты РФ Елена Цунаева. Постановление приняла ЦИК 4 октября.

Итого 12 кандидатов по списку "Единой России" отказались от своих мандатов. 29 сентября в список попали еще 66 человек, в том числе — Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко и Елена Шмелёва. Большинство глав регионов отказались пойти в Госдуму, "протащив" туда остальных по списку.

Например, губернатор Калининградской области Антон Алиханов отказался в пользу бизнесмена Андрея Горохова. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Псковской области Михаил Ведерников передали мандаты руководителю ОД "Волонтёры Победы" Ольге Амельченковой и экс-сенатору Александру Борисову. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис передал мандат депутату Госдумы Евгению Фёдорову.

Таким же образом от мандата спикера Архангельского областного Собрания депутатов отказалась Екатерина Прокопьева в пользу зампреда регионального парламента Михаила Кислякова.