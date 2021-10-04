Житель Кич-Городка пришел в закрытый магазин за покупками с топориком

Добыча. Фото ЧОП "Карат-Сервис"

В Кич-Городке ночью 4 октября вскрыли магазин Пятерочка. В три часа ночи местный житель наведался в торговую точку с топориком в руках. Супермаркет, ожидаемо, был закрыт, но уж очень сильно мужчина хотел выпить... Будучи уже в нетрезвом состоянии, не смог оказать себе в удовольствии. Он отжал входную дверь топором и молотком.

На выходе из магазина мужчину приняли сотрудники ЧОП «Карат-Север». Он нес пакетик со спиртным и инструменты. Об этом сообщил Максим Цыганов, заместитель директора охранного предприятия. Вора передали в полицию.