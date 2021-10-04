В Череповце начали берегоукрепление Соборной горки сваями

Фото со страницы мэра

В Череповце стартовали работы по берегоукреплению. Мэр города Вадим Германов сообщил в соцсетях, что началась забивка свай на Соборной горке, так как ежегодно водоем покушается на все более обширную площадь. Берег уходит вместе с асфальтом и ограждениями.

Сити-менеджер предупредил череповчан, что у памятника Афанасию и Феодосию теперь будет шумно, т.к. работает копер – машина для забивания свай. Всего планируется погрузить 1200 свай. На них будет основана новая причальная стенка.

В планах на реконструкцию Соборной горки, установка скамеек, светильников, организация пешеходных зон. На эти цели по федеральной программе «Русские берега» выделено 200 миллионов рублей.