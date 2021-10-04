Вологжанин умер на беговой дорожке в тренажерном зале

В Вологде мужчина погиб в тренажерном зале. Он пришел на тренировку, но домой так и не вернулся. ЧП случилось еще 30 сентября вечером. В тренажерном зале на улице Преминина мужчина занимался на беговой дорожке, внезапно ему стало плохо, бегун потерял сознание и упал.

Сразу же была вызвана скорая помощь. До приезда медиков спасти его пытались сотрудники тренажерного зала.

Скорая помощь, которая приехала, по словам очевидцев, минут через 20 после звонка, не смогла помочь мужчине: реанимация продолжилась в машине, однако, несмотря на усилия врачей, 34-летний вологжанин скончался.

Причина гибели вологжанина не называется.