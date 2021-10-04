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Общество4 октября 2021 11:10

Столичные специалисты будут проверять надежность вант Октябрьского моста в Череповце

Движение будет ограничено
Иван Чухнин
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В Череповец приехали узкие специалисты: им предстоит исследовать ванты Октябрьского моста. Работы начнутся с этой среды.

Об этом сообщил мэр города Вадим Германов. С помощью ультразвука и других систем неразрушающего контроля специалисты из Москвы проверят надежность вант.

Для работы потребуется перекрывать правые полосы с обоих сторон. Планируется это делать не в час-пик.

По сообщению мэра, все три полосы из Зашекснинского района должны быть свободны утром, а из Индустриального - вечером, чтобы не создавать пробки. Работать придется целый месяц: специалистам предстоит проверить 16 километров вант.