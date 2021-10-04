Молодой человек сгорел в легковушке на вологодской дороге

Автомобиль вылетел в придорожные кусты. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодской области в автомобиле сгорел молодой человек. ЧП случилось вечером 3 октября. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Трагедия произошла 3 октября в воскресенье, около 21:50 на 337 км автодороги Урень — Шарья — Никольск — Котлас. 29-летний водитель передвигался на автомобиле ВАЗ-2114, он не справился с управлением, машина вылетела в кювет, перевернулась, автомобиль загорелся. Водитель не сумел покинуть автомобиль и погиб.

Как оказалось, водитель не имел водительских прав и не был пристегнут ремнем безопасности.