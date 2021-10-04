Молодой вологжанин погиб на пожаре

В Вологодской области на пожаре погиб молодой мужчина.

Как сообщает МЧС, в 1 час 34 минуты поступило сообщение о ЧП: горело одноэтажное двухквартирное деревянно здание на улице Садовая в деревне Врагово Междуреченского района. В квартирах жили мужчины - 1993 года рождения и 1969 года рождения. Дом полностью сгорел. Площадь пожара - 200 квадратных метров. На пепелище найден мужчина 1993 года рождения. Причина ЧП устанавливается. До деревни сумели доехать 2 единицы техники, 7 человек личного состава.