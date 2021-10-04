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Общество4 октября 2021 9:11

Иностранец поселился в Вологде с поддельной страничкой в паспорте

Спустя два года состоялся суд
Иван Чухнин
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В Вологодскую область мигрант приехал с поддельным паспортом РФ.

32-летний мужчина оказался без гражданства. Он предъявил поддельный документ полиции. На него заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ - использование заведомо поддельного паспорта гражданина.

Инцидент произошел в декабре 2019 года. Правоохранители усомнились в подлинности документа, документ проверяла экспертиза. Спустя почти два года состоялся суд.

Третья страница с фотографией и личными данными была заменена неизвестными умельцами.

Вину на суде иностранец признал. В итоге гражданину назначили 6 месяцев условного срока с таким же испытательным сроком, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.