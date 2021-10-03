Вологда борется за звание уникального города страны

Рейтинг назовет уникальные города страны.

В интернете пытаются выяснить - какой из городов России самый узнаваемый город страны. В рейтинге 83 городов есть и Вологда. Все желающие могут поддержать наш областной центр. В интернет-голосовании «Город России. Национальный выбор» Вологда на воскресный вечер находилась на 49 месте. За новогоднюю столицу Русского Севера отдано всего 2814 голосов.

Для сравнения, наши соседи - Ярославль на 6 месте, Архангельск на 8. Проект «Город России» возродить интерес россиян к истории страны. Голосовать можно без регистрации, причем сколько угодно раз, но один раз в сутки.

Победителя назовут в канун Нового года - 30 декабря в 15:00.

Конкурс проходит десятый раз. В прошлом году победителем стал город-герой Смоленск.