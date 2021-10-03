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Происшествия3 октября 2021 15:30

Вологжанин отдал неизвестным почти 1,5 млн рублей

Мужчине позвонили "сотрудники службы безопасности банка"
Евдокия САХАРОВА
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Житель Вологодской области лишился 1,5 млн рублей. Мужчине начали названивать "сотрудники службы безопасности банка". В течение двух дней неизвестные убеждали вологжанина, что его личные данные ушли к мошенникам, поэтому банковский счет под угрозой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Аферистам удалось подтолкнуть свою жертву перевести 1 миллион 463 тысячи рублей на сторонние счета. В точно такую же ситуацию попала 39-летняя вологжанка: «спасая» свои средства от кражи, она лишилась150 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.