Вологжанин отдал неизвестным почти 1,5 млн рублей

Житель Вологодской области лишился 1,5 млн рублей. Мужчине начали названивать "сотрудники службы безопасности банка". В течение двух дней неизвестные убеждали вологжанина, что его личные данные ушли к мошенникам, поэтому банковский счет под угрозой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Аферистам удалось подтолкнуть свою жертву перевести 1 миллион 463 тысячи рублей на сторонние счета. В точно такую же ситуацию попала 39-летняя вологжанка: «спасая» свои средства от кражи, она лишилась150 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.