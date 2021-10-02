В Вологодской области мать выгнала маленьких детей жить в сарай

Неоправданно жестокий поступок совершила женщина в Великоустюгском районе. Мать выгнала родных детей из дома. Ранее многодетная мать не попадала в поле зрение полиции и социальных служб. Однако этот ее поступок не остался без внимания.

35-летняя женщина из Трегубовского сельского поселения имеет пятерых несовершеннолетних детей, их возраст - от 4 до 14 лет. Неожиданно она выгнала троих из них: 11, 10 лет и дошкольника из дома. Дети оборудовали себе ночлег в сарае и, несмотря на холод, они ночевали там три ночи, сообщает «Великий Устюг Инфо».

Странный поступок женщины попал под уголовную статью. Как сообщает пресс-служба областного МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по 156 УК РФ. Женщина обвинена в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Ранее семья не состояла на учетах в МВД, женщина работает и характеризуется хорошо.

Власти приняли срочные меры, забрав детей в центр помощи. Проводится проверка всех обстоятельств.