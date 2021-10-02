В Вологде полностью сгорело здание в Ленинградском тупике

В Вологде сгорел дом в Ленинградском тупике. Пожар произошел 1 октября, около шести часов вечера. Информация о пожаре дома в Ленинградском тупике, 22 потупила пожарным в 17:58.

Это одноэтажный деревянный дом, бывший продуктовый магазин, площадью 72 квадратных метров. На место происшествия выехали 33 человека личного состава и 13 единиц техники. Но здание было полностью уничтожено огнем. Повреждены хозяйственные постройки, сообщает пресс-служба МЧС.

Причины возгорания устанавливается. Главными являются две версии: неосторожное обращение с огнем или же поджог. Пострадавших нет.