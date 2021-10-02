Часть череповчан будет вакцинирована в обязательном порядке

В Вологодской области привьют призывников, попавших в воинские части, в обязательном прядке. Ранее губернатор Олег Кувшинников заявлял о возможной обязательной вакцинации.

Осенний призыв, который стартовал в режиме повышенной готовности, будет особенным: официальный сайт Череповца приводит информацию от временно исполняющего обязанности военного комиссара по Череповцу и Череповецкому району Артёма Вихарева:

«Призывникам на сборном пункте в Вологде будут делать экспресс-тест на коронавирус. Если у кого-то результат будет положительный, весь отряд вернется домой на карантин, он продлится 14 дней. В частях по месту службы в обязательном порядке не привитые от коронавируса призывники будут вакцинированы»