Валентина Артамонова устроилась на новую работу в Колонном зале Дома союзов

Фото: Страница Валентины Артамоновой, ВКонтакте

Валентина Артамонова оформилась на работу в Доме союзов. О начале нового периода жизни депутат Госдумы рассказала ВКонтакте: "Два дня находилась в Москве! Оформляла документы на новую работу!"

По ее словам, "отдел кадров" Госдумы находится в Колонном зале Дома союзов: "Процедура оформления проходила в Колонном зале Дома союзов. Здесь также располагается комитет по культуре Госдумы..."

В планах Валентины Николаевны - работать в составе комитета по бюджету и налогам. А пока она занимается решением "организационных вопросов". Первое заседание Государственной Думы 8-го созыва пройдет лишь 2 октября. Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин.

Судя по обилию восклицательных знаков на страничке, новая работа в Москве бывшему заместителю губернатора Вологодской области очень нравится.