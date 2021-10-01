В Вологде перенесут скандальную остановку у автовокзала

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В Вологде ради обеспечения более комфортного ожидания общественного транспорта 11 октября перенесут автобусную остановку у автовокзала (Бабушкина, 10). Теперь ее разместят ближе к скверу на площади Бабушкина - через дорогу, где полицейская будка. Там будут останавливаться и автобусы, и маршрутки. Об этом сообщил начальник отдела транспорта Департамента городского хозяйства Антон Комяков.

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Напомним, что ранее вологжане жаловались на отсутствие навеса и скамеек - оборудованного остановочного пункта у автовокзала по сути не было. В аномальную жару людям и вовсе становилось плохо, они падали на асфальт... На некоторое время руководство автовоказала сжалилось и выставило временные стулья. Оставить их там навсегда отказались: якобы там будут отдыхать не пассажиры, а частные перевозчики-нелегалы, которые только отбивают клиентов у вокзала.

Троллейбусы №4 изменения не коснуться - они останавливаются у ЖД вокзала.