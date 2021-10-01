В Вологде начали I этап строительства улицы Поэта Романова за 1,2 млрд

Фото: администрация города Вологды

В Вологде 30 сентября стартовало строительство первого этапа всеми ожидаемой улицы Поэта Романова, которая соединит район Бывалово с улицей Конева и станет частью Малого транспортного кольца. Московский подрядчик должен будет переустроить коммуникации от улицы Ярославской, 25 до пересечения с Конева. За это выложат 1,2 млрд рублей. Напомним, проект получил федеральное финансирование.

Как сообщила пресс-служба администрации города, стройматериалы завезут в середине октября. Работы должны завершить в 2022 году. Алексей Шумилов заявил: "Нужно вынести 4 километра сетей водоснабжения и водоотведения, 1,8 километра тепловых сетей, линий связи, электросетей, газопровода, построить около трех километров ливневой канализации, локальных очистных сооружений и канализационной насосной станции".

По мере готовности инженерных коммуникаций будут вестись дорожные работы по II этапу строительства улицы - на него потратят 207,4 млн рублей.

На данный момент ведется аукцион по III этапу на строительство дороги от Ярославской до Осановского проезда, моста через реку Шограш и одной из кольцевых развязок. За это заплатят еще более миллиарда рублей. На IV этапе построят кольцевые развязки на пересечениях улицы Поэта Романова с улицей Конева и Осановским проездом - проект на госэкспертизе.