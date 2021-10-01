В Череповце "Пивзавод" стал культурным центром

Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце преобразили брошенное здание пивзавода: сохранили историческое содержание, но добавили много нового. Теперь там культурный центр. На улице Гоголя уже открылся концертный зал и фотовыставка. Об этом сообщил официальный сайт города металлургов.

В "Пивзаводе" есть большое пространство на улице, там будут проводиться творческие и музыкальные фестивали. Это территория для шумного творчества: музыки, театра, концертов, мероприятий для молодых череповчан. Зимой планируют залить каток и установить елку.

В ближайшие 2 года в "Пивзаводе" появится 8 творческих локаций, включая выставочные залы и места для творческих встреч. Есть где перекусить. Помещения приспособлены для маломобильных граждан: двери без порогов, есть специальный туалет для колясочников.

Во время ремонта пришлось немало потрудиться: подлатать крышу, подключить отопление, воду, электричество, вывезти 5 тысяч километров мусора. Сохранились фасады, стены, отделка некоторых помещений настоящего пивзавода. Интерьеры радуют глаз: появились индустриальные элементы - много труб, металла. Комнаты необычно подсвечиваются.

Оксана Андреева, директор Агентства городского развития, заявила: «Приятно, что бизнес не просто создает места, куда можно прийти выпить чашечку кофе, но и закладывают большое содержание в новые объекты. Благодаря таким проектам заброшенные территории преобразовываются. Мы не возрождаем пивоварение, но создаем место для нового культурного слоя».