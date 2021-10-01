В ВГМХА спасли двухмесячного теленка от некроза

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В Клинико-диагностическом центре Вологодской молочно-хозяйственной академии спасли жизнь двухмесячному теленку, а заодно и обучили студентов 1-2 курсов факультета ветеринарной медицины и биотехнологий. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

Доцент кафедры ВНБ, хирургии и акушерства Юлия Ошуркова и студентка 3 курса Лидия Пономарева провели операцию, а остальные студенты учились выполнять хирургические манипуляции и наблюдали.

Пациент поступил с подозрением на грыжу, однако все оказалось хуже: у теленка воспалился пупочный канатик, развился некроз. Ветеринарам удалось успешно провести операцию, малышу ничего не угрожает.