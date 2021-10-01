В Череповце от горящего микроавтобуса загорелся дом и две иномарки

В Череповце от загоревшегося микроавтобуса загорелся жилой дом и пострадали стоявшие рядом машины. ЧП случилось 1 октября в третьем часу ночи.

Загорелся микроавтобус «Рено Мастер» на улице Коммунистов, у дома №7. Очевидцы позвонили пожарным. На место выехали 6 единиц техники и 17 человек личного состава. Дело в том что "Рено" был припаркован у жилого деревянного многоквартирного дома и огонь быстро перекинулся на него.

В результате пожара микроавтобус полностью сгорел, сильно поврежден и шестиквартирный дом. У него сгорела крыша, обуглилась стена и пострадали две квартиры на первом этаже. Рядом стояли иномарки. От высокой температуры у «Фольксвагена Поло» и «Хёндай Сантафе» повреждены лакокрасочное покрытие. пластмассовые элементы, стекла и салон.

В настоящее время специалисты прорабатывают две версии случившегося: неисправность проводки у микроавтобуса и неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Вологодской области.