В Вологде под колеса иномарки попала 24-летняя девушка

Юноша на иномарке сбил 24-летнюю девушку- пешехода. ЧП случилось в Вологде 30 сентября, в 19:50 у дома №53 на улице Разина.

«Киа Спектра» двигалась по улице Разина со стороны улицы Карла Маркса. Дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу переходила 24-летняя девушка. Девушка попала под колеса, на место выехала полиция и скорая помощь. После осмотра медики вынуждены были госпитализировать пострадавшую. Об этом сообщает пресс-служба УМВД области.

За минувшие сутки на дрогах области пострадали два человека, произошло 32 ДТП с материальным ущербом. Дорожные полицейские остановили 10 пьяных водителей. Кроме того, люди массово ездят без прав: полиция остановила 21 автомобилиста без водительского удостоверения.