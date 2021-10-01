В Череповце начинается тестирование школьников и студентов "на наркотики"

В Череповце школьники и студенты колледжей пройдут необычное тестирование: их проверят "на наркотики". Это социально-психологическое тестирование, уточняет официальный сайт Череповца.

«Это раннее выявление рискогенного поведения у детей, - заявила замначальника департамента образования области Любовь Воробьева. - Мы должны видеть их особенности поведения, психологической реакции на те или иные явления насилия, агрессии в школьной среде и постараться переориентировать ребят на социально-позитивные виды деятельности: спорт, различные виды допообразования».

Исследование призвано выявить возможные риски в окружении ребенка, которые могут склонить его к употреблению наркотиков.

Участие в исследовании добровольное и конфиденциальное, согласие дают родители. Результаты не являются основанием для постановки на любые виды учета, сообщает департамент образования области.

В 2021 году в Вологодской области на учете в связи с употреблением наркотиков состоят 2185 человек, среди которых 25 подростков.

Социально-психологическое тестирование проходит в регионе шестой год подряд.