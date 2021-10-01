Мошенники продолжают обирать доверчивых вологжан

Череповчанин не выдержал телефонной атаки и лишился денег. Всего он отдал мошенникам более полумиллиона рублей.

В полицию Череповца обратился местный житель 1979 г.р. Он рассказал, что ему поступило несколько телефонных звонков с различных номеров. Под предлогом отмены подозрительных операций по банковскому счету собеседник потребовал у череповчанина перевести деньги на сторонний счет. Мужчина через личный кабинет держателя карты перевел все его сбережения. Похожим способом обманули череповчанку 1976 г.р. Под предлогом отмены подозрительных операций собеседник по телефону убедил череповчанку перевести 210 тысяч рублей на сторонние счета. Женщина через несколько терминалов в разных магазинах отправила ему все сбережения.

Всего за сутки в полицию обратились 4 жителя области с заявлениями о дистанционных хищениях денежных средств. Общий ущерб составил порядка 800 тысяч, сообщает пресс-служба УМВД области.