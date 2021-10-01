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Общество1 октября 2021 10:33

Росгвардейцы задержали грабителя в Шексне

Молодой человек выхватил у прохожего смартфон
Иван Чухнин
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Сотрудники вневедомственной охраны в поселке Шексна задержали мужчину, подозреваемого в грабеже. Около 1:15 наряду вневедомственной охраны поступило сообщение о преступлении: на Путейском переулке мужчина выхватил у прохожего 2000 г.р. смартфон.

Росгвардейцы отправились по указанному адресу отрабатывать прилегающий район. В результате сотрудники Росгвардии сумели найти подозреваемого. У него оказался и украденный смартфон. Местный житель 1995 г.р. был передан полицейским.

По данному факту в отношении 26-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).