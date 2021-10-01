Росгвардейцы задержали грабителя в Шексне

Сотрудники вневедомственной охраны в поселке Шексна задержали мужчину, подозреваемого в грабеже. Около 1:15 наряду вневедомственной охраны поступило сообщение о преступлении: на Путейском переулке мужчина выхватил у прохожего 2000 г.р. смартфон.

Росгвардейцы отправились по указанному адресу отрабатывать прилегающий район. В результате сотрудники Росгвардии сумели найти подозреваемого. У него оказался и украденный смартфон. Местный житель 1995 г.р. был передан полицейским.

По данному факту в отношении 26-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).