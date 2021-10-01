Череповецкий омоновец избил фаната "Алисы"

Череповецкий городской суд признал виновным представителя власти. Был вынесен обвинительный приговор 26-летнему сотруднику ОМОНа Росгвардии. ЧП случилось в октябре 2019 года в Череповце. Там проходил рок-фестиваль «Время колокольчиков».

После беспорядков компания фанатов группы "Алиса" оказалась в «автозаке». О случившемся один из них намеревался позвонить супруге. Но гвардеец потребовал убрать телефон, мужчина не подчинился и тогда получил по полной: омоновец его избил. Удары пришлись в голову и спину. К бойцу присоединились его товарищи. Несколько правоохранителей избивали мужчину в проходе между сиденьями ногами, а также резиновыми дубинками. В итоге у потерпевшего были зафиксированы многочисленные кровоподтеки и синяки, это было квалифицировано как легкий вред здоровью. Омоновец, по мнению следствия, превысил должностные полномочия с применением насилия и спецсредств. Однако тот вину не признал, называя другие причины травм пострадавшего: их мог нанести другой сотрудник или он получил их в драке. Однако такие версии не нашли в суде подтверждения.

Омоновец признан виновным, он получил четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, а также с 3-летним запретом занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Действия сослуживцев попали в отдельное производство. Кстати, пострадавший оказался ветераном боевых действий.