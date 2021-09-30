Мэр Вологды представил новую схему движения у Драмтеатра

В Вологде продолжается дискуссия вокруг нерегулируемого пешеходного перехода у Драмтеатра. ГИБДД и автолюбителям не нравится, что зебра аварийная: выезд с моста прямо за углом. Пешеходы недовольны, что далеко обходить - тут и университет, и остановки, и театр... "Убрать нельзя оставить", - написал мэр Вологды в соцсети.

Сергей Воропанов представил вологжанам новую схему движения, которую разработали эксперты ВШЭ. Специалисты проанализоровали данный участок улицы Предтеченской и показали модель движения транспорта на видео: переход оставили, но сделали его безопаснее за счет островков. Схема вписана в границы существующей дороги, что позволит сэкономить.

Мэр Вологды заявил: "Весной нанесем новую разметку и опробуем этот вариант. Если тестирование пройдет хорошо, схема будет действовать постоянно. Посмотрите видео и схему, поделитесь мнением, станет ли переход более безопасным?"