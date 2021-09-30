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Здоровье30 сентября 2021 18:20

Мэр Череповца напугал горожан четвертой волной коронавируса

По словам чиновника, в ковидариях осталось лишь 40 свободных мест
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области намечаются подвижки с плато заболеваемости коронавирусом. По заявлению мэра Череповца Вадима Германова, грядет четвертая волна COVID-19.

На Вологодчине за минувшие сутки 30 сентября зафиксировано 256 новых пациентов с опасным вирусом, 12 человек не перенесли ковид. В череповецких моногоспиталях лечится 740 человек, 134 тяжелых. Мест осталось 40. В Вологде - 570, 64 тяжелых.

Напомним, губернатор поручил подготовиться к расширению коечного фонда для коронавирусных больных. Вологжан приглашают на вакцинацию и ревакцинацию, работают мобильные прививочные пункты.