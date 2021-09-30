В Череповце 82-летняя старушка упала в автобусе при ДТП

В Череповце в среду, 29 сентября, на улице Пушкинской у дома №7 в ДТП попал пассажирский автобус. ЛИАЗ неудачно наехал на канализационный люк на зебре: тот был то ли сдвинут, то ли вовсе отсутствовал. В любом случае, он стал помехой для движения, автобус вздрогнул. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Место происшествия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В итоге, одна из пожилых пассажирок упала. 82-летняя старушка сидела в задней части автобуса, а при ДТП вылетела в проход. На место прибыли врачи скорой: они забрали женщину в больницу.