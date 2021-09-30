В Череповце вновь на три дня отключат отопление

В Череповце пройдет плановое отключение отопления. С 8 утра 1 октября (пятница) до 8 вечера 3 октября (воскресенье). Потребителей будут переключать с временной схемы теплоснабжения на постоянную.

Как сообщил «Газпром теплоэнерго Вологда», работы пройдут на улице Ленина: "Это завершающий этап реконструкции части тепловых сетей Череповца, запланированной на 2021 год в рамках концессионного соглашения».

Без отопления останутся 30 жилых домов, детсады №71, 108 и филиал детсада №124, учреждение допобразования на Советском проспекте, 54. Всего 93 здания в Индустриальном районе города.

Это уже не первое отключение тепла в Череповце - этой осенью череповчане намерзлись.