Осудили взбесившегося череповчанина, который привязал друга к батерее и поджег

В Череповце осудили 39-летнего череповчанина, который жестоко пытал собутыльника. Инцидент произошел в декабре 2020 года на улице Мира. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Рецидивист выпивал со знакомыми в квартире, когда между ними вспыхнул конфликт. Тогда мужчина сбил с ног собутыльника, перенес его в другую комнату и привязал его ноги скакалкой к батарее. Руки связал простыней. На этом обезумевший зек не остановился. Он пнул оппонента по голове, пырнул ножом, а потом добавил вилкой. После этого облил спиртом и поджег.

Когда агрессор скрылся, шокированные очевидцы потушили пострадавшего и оказали ему помощь. Как выяснил суд, череповчанин угрожал убийством еще одному человеку, третьему и вовсе засадил нож в живот.

Рецидивисту добавили 14 лет колонии колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 3 месяца.