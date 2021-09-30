Про Вологду 90-х и рок-тусовку расскажут на шокирующей экскурсии

Фото со страницы Александра Железного

В Вологде 2 и 3 октября в 15:00 под руководством президента вологодского рок-клуба пройдет двухчасовая экскурсия «Лихие 90-е. Рок-Тусовка. Заречье». На мероприятии будет использоваться молодежный слэнг 90-х, а также табуированная лексика.

Александр Железный собирается провести всех желающих по местам рокерской юности: "Я покажу и расскажу, где тусовались, чем занимались, где пили портвейн, где были драки с гопниками, где нас гоняли менты, а где мы просто придурялись. Ну и, конечно, где состоялись первые рок-концерты, как местных групп, так и звёзд русского рока. Приходите, будет интересно, увлекательно, а местами, возможно, шокирующе".

Напомним, минувшей весной уже прошла подобная экскурсия, но по центральной части Вологды. По просьбам поклонников Александр подготовил информацию и по Заречью. Прогулка начнется у площади Чайковского и закончится у кинотеатра «Родина». Необходимо предварительно записаться в группе мероприятия ВКонтакте.

Экскурсовод заявил: "На этот раз наша машина времени будет носить нас по лихим 90-м, правда, заскочим и в начало нулевых, и в конец 80-х, и даже ненадолго на чаёк ломанём в серебряный век в гости к самому Великому русскому поэту, который в наши дни имеет непосредственное отношение к рок-музыке!"