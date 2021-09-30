Стали известны подробности смерти ребенка на забеге в Бабушкино

Фото "Бабушкинский район.КУЛЬТУРА.СПОРТ.МОЛОДЕЖЬ"

Пресс-служба администрации Бабушкинского района Вологодской области прокомментировала смерть мальчика во время Всероссийского дня бега "Кросс Нации". Утверждается, что в селе имени Бабушкина 18 сентября проходила спортивная акция, соревнованиями не являющаяся.

15-летнему участнику стало плохо. На месте ребенку была оказана первая медицинская доврачебная помощь. Родители погибшего заявляют, что помощь не была оказана, скорая не ехала - все происходило слишком долго.

По данным пресс-службы, все автомобили скорой помощи были на вызовах, поэтому организаторы лично доставили подростка в реанимацию Бабушкинской ЦРБ. Мальчик все время находился в сознании, но через 3 часа его не стало.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.