В Череповце мужчина нырнул за краснокнижным орланом

Фото из группы АНО "Быть человеком"

В Череповце удалось спасти от гибели краснокнижного орлана-белохвоста. 28 сентября днем представитель подрядной организации заметил крупную птицу в беде: редкая особь из последних сил держалась на плаву в пруду-усреднителе сточных вод.

Фото из группы АНО "Быть человеком"

Череповчанин понял, что медлить нельзя: рискуя своей жизнью смельчак зашел в водоем и вытащил птицу. Животное уже на последнем издыхании боролось за жизнь в иловом осадке.

Фото из группы АНО "Быть человеком"

Работники Дарвинского заповедника заявили, что это молодой орлан-белохвост. Птица - хищник и занесена в Красную книгу.

Фото: Ольга Смирнова.