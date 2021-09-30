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Общество30 сентября 2021 14:46

Вандалами, которые испортили туалет в Череповце, оказались маленькие девочки

Подростки испачкали стены, украли обогреватели и оторвали держатели для бумаги, оставив гору мусора
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов правоохранителям удалось установить личность вандалов, которые причастны к разгрому нового антивандального туалет в Комсомольском парке. ЧП произошло 17 сентября около пяти вечера. Снаружи были установлены камеры видеонаблюдения.

Пресс-служба полиции Череповца сообщила, что хулиганами оказались две маленькие девочки... 13-летние череповчанки написали на стенах матерные слова, они умудрились оторвать держатели для бумаги, даже украли настенные обогреватели. Кроме того, на полу лежала гора бутылок от спиртного...

Девочки признались, что были авторами неприличных надписей, и раскаиваются в своем поступке. Одна из школьниц уже состоит на учете в полиции. С ними провели беседу сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Вандалки обещали все отмыть.