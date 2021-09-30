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Общество30 сентября 2021 14:28

Бывший глава Вологды Евгений Шулепов получил пенсионное

Депутат ЗСО задумался, чем же ему теперь заняться: вязанием или танцами?
Евдокия САХАРОВА
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Фото с личной страницы депутата

Фото с личной страницы депутата

Бывший глава столицы Вологодской области, экс-депутат Госдумы в соцсетях показал свой новый документ - пенсионное удостоверение. Евгений Шулепов задался вопросом, что же дальше? Чему себя посвятить в освободившееся время?

Шулепов прокомментировал: «Теперь мне открыты все двери в КДЦ «Забота»! Начну с кружка по вязанию! Или все-таки танцы?».

Напомним, что несколько дней назад известный вологжанин поделился с подписчиками и другим фото - с удостоверением депутата Законодательного собрания Вологодской области. Он попал в ЗСО по партийным спискам. Трудиться он там будет без зарплаты. Бывшему депутату Госдумы досталась должность должность зампредседателя комитета по бюджету и налогам.