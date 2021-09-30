Череповчане смогут поменять приборы учета воды бесплатно

Счетчики горячей и холодной воды в муниципальных квартирах Череповца заменят бесплатно. Такую новость опубликовал Вадим Германов, мэр Череповца ВКонтакте. Правда, это возможно лишь при некоторых условиях.

Во-первых, квартиры должна быть не приватизирована. Во- вторых, речь про счетчики, у которых вышел срок поверки. Их показания для поставщиков воды являются недействительны, они выставляют счета по нормативам, которые почему-то в десятки раз превышают реальное водопротребление. На подобные нюансы обычно обращают внимание только оппозиционные партии перед выборами: например, все счетчики должны быть установлены бесплатно ресурсоснабжающих организаций - никто не ходит в магазин со своими весами, их ставит продавец. В коммуналке это обязанность покупателя.

Однако, несколько тысяч череповчан смогут здорово сэкономить. Для этого нужно обратиться лишь с заявлением в департамент ЖКХ мэрии. "Счетчики будут заменены до конца этого года", - дает обещание мэр. По всем вопросам он предлагает обратиться по телефону в Череповце: 55-47-56.