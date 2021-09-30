В Вологодской области трое череповчан организовали 30 порностудий

В суд направлены материалы уголовного дела о создании сети порностудий и распространению порнографии. Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области, трое совсем молодых жителей Череповца 1992 и 2000 годов рождения организовали порносеть из 30 студий.

По мнению следствия, юноши, действуя в период 2017-2020 г.г. в составе устойчивой организованной преступной группы, ради получения материальной выгоды создали и технически оснастили 30 подпольных заведений в арендуемых квартирах в Вологодской области. В них работали "вебкамщицы": девушки создавали порнографический контент онлайн для пользователей интернета - в основном, иностранцев. Мужчины переводили девушкам деньги в обмен на исполнение их эротических желаний.

В 2018 году организаторы привлекли к развратным действиям несовершеннолетнюю череповчанку. Им помогла супружеская пара. При этом, один из супругов выложил порно с девочкой в интернет.

Правоохранители провели огромную работу: допрошено более 120 лиц, проведено около пяти десятков обысков, изъяты электронные устройства, проведен комплекс судебных экспертиз ради закрепления доказательственной базы. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 12 млн рублей.

Дальнейшую судьбу участников ОПГ определит суд.