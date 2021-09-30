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Происшествия30 сентября 2021 11:58

15-летний школьник скончался после "Кросса нации" в Бабушкино: медиков не было

Организаторы забега не привлекли к дежурству врачей
Евдокия САХАРОВА
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В Бабушкинском районе Вологодской области произошла трагедия. 18 сентября, во время всероссийского забега "Кросс нации" в селе имени Бабушкина стало плохо школьнику. Ученику 9 класса Бабушкинской средней школы с трудом вызвали скорую: на мероприятии помощь ему не оказали. 15-летний парень скончался в реанимации...

Родители погибшего мальчика обратились за помощью к депутату Законодательного собрания Вологодской области Павлу Горчакову. Только так шокирующие события получили огласку. Якобы организаторы не смогли организовать медпомощь, не соблюли базовых правил для спортивных мероприятий. Это одна из причин трагедии, считают родители: "Юноше не помогли вовремя. Кроме того, проблема была и с вызовом скорой помощи".

Родители на приеме у депутата

Родители на приеме у депутата

По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело. Детский омбудсмен по Вологодской области будет следить за ходом расследования. Пресс-служба администрации Бабушкинского района прокомментировала инцидент.