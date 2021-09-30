Звание "Ветеран труда" на Вологодчине будут давать за стаж

Удостоверение Ветерана труда Вологодской области. Фото: Алексей Колосов.

Звание "Ветеран труда" в Вологодской области можно будет получить за стаж. Пока это только инициатива. Ее озвучила уполномоченный по защите прав ветеранов и пенсионеров Ольга Данилова. Так как информацию распространяет пресс-служба Правительства Вологодской области, инициатива просчитана и одобрена.

Сейчас звание «Ветеран труда Вологодской области», дающее немалые преференции, можно получить лишь имея награды за добросовестный труд при стаже не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин. Однако, их могут начать давать благодаря большому стажу.

Предлагается снять все ограничения для присвоения вологжанам ветеранского звания при наличии 40 лет трудового стажа для женщин и 45 лет для мужчин.

Сейчас звание «Ветеран труда Вологодской области» дает право на такие меры социальной поддержки, как ежемесячные выплаты в размере 1500 рублей, частичную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. В среднем помощь областного бюджета вологодскому Ветерану труда составляет около 36 тысяч рублей в год.

Не имеющие наград главы города или района, губернатора, федеральных наград люди с большим стажем трудились на благо региона, но не имели таких преференций.

При изменении условий присвоения ветеранского звания претендовать на областную награду смогут еще порядка 10 тысяч человек. При этом расходы областного бюджета составят более 360 миллионов рублей в год.