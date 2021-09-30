В Вологде строительную организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей

Прокуратура оштрафовала строителей из-за проведенных работ На стройке произошел обвал откосов котлована, могли пострадать люди. . ЧП случилось в Вологде на Окружном шоссе, 17-А. Городская прокуратура проверила строительную площадку многоквартирного дома и нашла нарушения.

После рытья котлована под фундамент там произошел провал ограждения строительной площадки, а откос так осыпался, что были задеты пласты, находящиеся за пределами территории стройки. Так что находиться даже возле строительной площадки стало небезопасно. Нарушения могли «повлечь за собой вероятность травмирования третьих лиц, и, соответственно, угрозу для жизни и здоровья граждан».

В результате прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директора строительной компании, предусмотренном ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства).

Прокуратура назначила штрафы в размере 300 тысяч рублей для организации, а для его директора – на сумму 30 тысяч рублей.