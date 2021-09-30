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Общество30 сентября 2021 11:22

В Вологде построили незаконную автомойку

Она возведена с нарушением норм и правил и без разрешения властей
Иван Чухнин
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В Вологде была построена незаконная автомойка. Прокуратура потребовала принять меры. Автомойка появилась на улице Можайского, 26. Сигнал в прокуратуру поступил от бдительного гражданина, была проведена проверка.

Выяснилось. что земельное законодательство действительно нарушено: здание автомобильной мойки было установлено без разрешения Администрации города. Самовольная постройка размещена без соблюдения санитарно-защитной зоны.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой города внесено представление об устранении нарушений закона.